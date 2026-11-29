29 қарашаға арналған валюта бағамы жарияланды
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының бағасы белгілі болды.
29 Қараша 2026, 17:48
БӨЛІСУ
29 Қараша 2026, 17:4829 Қараша 2026, 17:48
109Фото: istockphoto.com
Қазақстан Ұлттық банкі мен Астана және Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде шетел валюталарының бағамы жарияланды. 29 қарашадағы жағдай бойынша доллар, еуро және Ресей рублінің құны қандай? Толығырақ BAQ.KZ шолуында.
Ұлттық банктің мәліметінше, 2026 жылғы 29 қарашадағы ресми бағам мынадай:
- АҚШ доллары – 458,22 теңге;
- Еуро – 503,03 теңге;
- Ресей рублі – 5,58 теңге;
- Қытай юані – 68,77 теңге.
Астана қаласындағы валюта бағамы
Елордадағы айырбастау пункттерінде шетел валюталары мына бағамен сатып алынып, сатылып жатыр:
АҚШ доллары:
- Сатып алу – 453 теңге;
- Сату – 460 теңге.
Еуро:
- Сатып алу – 496 теңге;
- Сату – 506 теңге.
Ресей рублі:
- Сатып алу – 5,2 теңге;
- Сату – 5,4 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам
Алматы қаласында валюта бағамы төмендегідей қалыптасты:
АҚШ доллары:
- Сатып алу – 456,8 теңге;
- Сату – 458,79 теңге.
Еуро:
- Сатып алу – 499,77 теңге;
- Сату – 503,98 теңге.
Ресей рублі:
- Сатып алу – 5,24 теңге;
- Сату – 5,35 теңге.
Айта кетейік, айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы күн ішінде өзгеруі мүмкін. Сондықтан ақша айырбастамас бұрын нақты бағамды тексерген жөн.
Ең оқылған: