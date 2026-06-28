28 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды

Ұлттық банк жариялаған ресми бағамдар мен Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағалары белгілі болды.

Бүгiн 2026, 10:48
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istockphoto.com Бүгiн 2026, 10:48
Бүгiн 2026, 10:48
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Фото: istockphoto.com

Қазақстан Ұлттық банкі 28 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамын жариялады. 

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары төмендегідей:

  • АҚШ доллары – 486,11 теңге;
  • еуро – 553,92 теңге;
  • Ресей рублі – 6,33 теңге;
  • Қытай юані – 71,45 теңге.

Шетел валютасының бағамы тәулік ішінде өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары көрсетілген.

Астана

АҚШ доллары:

сатып алу – 482,98 теңге;

сату – 489,98 теңге.

Еуро:

сатып алу – 549,98 теңге;

сату – 559,97 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 5,9 теңге;

сату – 6,3 теңге.

 Алматы

АҚШ доллары:

сатып алу – 485,76 теңге;

сату – 487,62 теңге.

Еуро:

сатып алу – 552,99 теңге;

сату – 558,39 теңге.

Ресей рублі:

сатып алу – 5,9 теңге;

сату – 6,08 теңге.

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