28 маусымға арналған валюта бағамы жарияланды
Ұлттық банк жариялаған ресми бағамдар мен Астана және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағалары белгілі болды.
Бүгiн 2026, 10:48
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Бүгiн 2026, 10:48Бүгiн 2026, 10:48
109Фото: istockphoto.com
Қазақстан Ұлттық банкі 28 маусымға арналған шетел валюталарының ресми бағамын, сондай-ақ Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі АҚШ доллары, еуро және Ресей рублінің бағамын жариялады.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми бағамдары төмендегідей:
- АҚШ доллары – 486,11 теңге;
- еуро – 553,92 теңге;
- Ресей рублі – 6,33 теңге;
- Қытай юані – 71,45 теңге.
Шетел валютасының бағамы тәулік ішінде өзгеріп отыруы мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі сатып алу және сату бағалары көрсетілген.
Астана
АҚШ доллары:
сатып алу – 482,98 теңге;
сату – 489,98 теңге.
Еуро:
сатып алу – 549,98 теңге;
сату – 559,97 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,9 теңге;
сату – 6,3 теңге.
Алматы
АҚШ доллары:
сатып алу – 485,76 теңге;
сату – 487,62 теңге.
Еуро:
сатып алу – 552,99 теңге;
сату – 558,39 теңге.
Ресей рублі:
сатып алу – 5,9 теңге;
сату – 6,08 теңге.
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