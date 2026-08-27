27 тамызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
27 Тамыз 2026, 00:54
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27 Тамыз 2026, 00:5427 Тамыз 2026, 00:54
35Фото: unsplash.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 27 тамызға валюта бағамы:
USD / KZT — 458.87 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 535.09 (Еуро)
TRY / KZT — 9.54 (Түрік лирасы)
KGS / KZT — 5.25 (Қырғыз сомы)
AED / KZT — 124.95 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT — 624.94 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT — 68.28 (Қытай юані)
UAH / KZT — 10.30 (Украин гривнаcы)
RUB / KZT — 5.42 (Ресей рублі)
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