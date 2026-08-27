27 тамызға арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

27 Тамыз 2026, 00:54
АВТОР
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unsplash.com 27 Тамыз 2026, 00:54
27 Тамыз 2026, 00:54
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Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 27 тамызға валюта бағамы:

USD / KZT — 458.87  (АҚШ доллары) 

EUR / KZT — 535.09 (Еуро)

TRY / KZT — 9.54 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT — 5.25 (Қырғыз сомы)

AED / KZT — 124.95 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT — 624.94 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT — 68.28 (Қытай юані)

UAH / KZT — 10.30  (Украин гривнаcы)

RUB / KZT — 5.42 (Ресей рублі)

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