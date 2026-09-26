26 қыркүйекке арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

26 Қыркүйек 2026, 07:10
АВТОР
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istockphoto.com 26 Қыркүйек 2026, 07:10
26 Қыркүйек 2026, 07:10
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 қыркүйекке валюта бағамы:

USD / KZT – 441.88 (АҚШ доллары) 

EUR / KZT – 503.61 (Еуро)

TRY / KZT – 9.03 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.05 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 120.31 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 585.18 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 65.83 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.24 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 9.87 (Украин гривнаcы)

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