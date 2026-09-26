26 қыркүйекке арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
26 Қыркүйек 2026, 07:10
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26 Қыркүйек 2026, 07:1026 Қыркүйек 2026, 07:10
147Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 қыркүйекке валюта бағамы:
USD / KZT – 441.88 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 503.61 (Еуро)
TRY / KZT – 9.03 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.05 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 120.31 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 585.18 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 65.83 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.24 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 9.87 (Украин гривнаcы)
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