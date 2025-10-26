Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

26 қазанға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 10:48
120
Бөлісу:
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректері бойынша, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағам:

  • доллар – сатып алу 538,84 теңге, сату 540,76 теңге;
  • еуро – сатып алу 623,82 теңге, сату 627,74 теңге;
  • рубль 6,54 – 6,66 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • долларды 536,57 теңгеден сатып алып, 542,38 теңгеден сатады;
  • еуро – сатып алу 621,45 теңге, сату 629,36 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,58 теңге, сату 6,73 теңге.

Шымкент қаласында:

  • доллар – сатып алу 538,41 теңге, сату 540,45 теңге;
  • еуро – сатып алу 624,00 теңге, сату 627,90 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,56 теңге, сату 6,63 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары келесідей:

  • 1 доллар – 538,13 теңге,
  • 1 еуро – 624,88 теңге,
  • 1 рубль – 6,64 теңге.
Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әлемдегі ең биік ғимарат Қазақстанның көк туымен көмкерілді
Келесі жаңалық
Ұлы Жібек жолының ізімен: "Jibek Joly" турпойызы жолға шықты
Өзгелердің жаңалығы