26 қазанға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа бағамдарын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректері бойынша, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағам:
- доллар – сатып алу 538,84 теңге, сату 540,76 теңге;
- еуро – сатып алу 623,82 теңге, сату 627,74 теңге;
- рубль 6,54 – 6,66 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 536,57 теңгеден сатып алып, 542,38 теңгеден сатады;
- еуро – сатып алу 621,45 теңге, сату 629,36 теңге;
- рубль – сатып алу 6,58 теңге, сату 6,73 теңге.
Шымкент қаласында:
- доллар – сатып алу 538,41 теңге, сату 540,45 теңге;
- еуро – сатып алу 624,00 теңге, сату 627,90 теңге;
- рубль – сатып алу 6,56 теңге, сату 6,63 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары келесідей:
- 1 доллар – 538,13 теңге,
- 1 еуро – 624,88 теңге,
- 1 рубль – 6,64 теңге.