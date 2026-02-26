26 ақпанға валюта бағамы қандай

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

BAQ.KZ архиві / Арман Мухатов Бүгiн 2026, 05:31
Фото: BAQ.KZ архиві / Арман Мухатов

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 ақпанға валюта бағамы:

USD / KZT — 501.26 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 590.38 (Еуро)

RUB / KZT — 6.54 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 72.97 (Қытай юані) 

GBP / KZT — 677.05  (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 136.48 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.73  (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 11.43 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.59 (Украин гривнаcы)

