26 ақпанға валюта бағамы қандай
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 05:31
79Фото: BAQ.KZ архиві / Арман Мухатов
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 26 ақпанға валюта бағамы:
USD / KZT — 501.26 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 590.38 (Еуро)
RUB / KZT — 6.54 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 72.97 (Қытай юані)
GBP / KZT — 677.05 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 136.48 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.73 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 11.43 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.59 (Украин гривнаcы)
