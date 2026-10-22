25 жылдан кейін ашылған қылмыс: Әзербайжанда кісі өлтірген күдікті ұсталды
Бакуде 2001 жылы жасалған кісі өлтіру ісі қайта тергеліп, күдікті араға ширек ғасыр салып қолға түсті. Тергеу барысында қандай деректер анықталды?
Әзербайжанның Баку қаласында 2001 жылы жасалған кісі өлтіру қылмысы араға 25 жыл салып ашылды. Күдікті ұсталып, оған айып тағылды.
Әзербайжанның Бас прокуратурасы мен Ішкі істер министрлігі 25 жыл бұрын жасалған аса ауыр қылмыстың ашылғанын хабарлады. Бұл туралы APA агенттігіне Бас прокуратураның баспасөз қызметі мәлімдеген.
Тергеу мәліметінше, 2001 жылғы 30 маусымда Бакудің Насими ауданында туған жылы 1961 жыл деп көрсетілген Хагиқат Мамедова қасақана өлтірілген. Осы қылмыстық іс бойынша тергеу қайта жанданып, прокуратура мен полиция қызметкерлері бірқатар тергеу және жедел-іздестіру шараларын жүргізген.
Көптеген тергеу әрекеттері, соның ішінде куәлардан жауап алу, заманауи сараптамалардың нәтижелерін талдау және салыстыру арқылы оқиғаның мән-жайы анықталған.
Тергеу барысында күдікке ілінген адам бұрын да кісі өлтіргені үшін сотталған болып шықты.
Жиналған дәлелдер негізінде 1976 жылы туған Ровшан Зейналовтың Хагиқат Мамедованың дәрменсіз жағдайда екенін біле тұра, оны қасақана өлтіргеніне қатысты негізді күдік туындаған.
2026 жылғы 20 қазанда Ровшан Зейналов полиция қызметкерлері тарапынан ұсталып, тергеу органдарына тапсырылған. Кейін прокуратура оны қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде ұстаған.
22 қазанда оған Әзербайжан Қылмыстық кодексінің 120.2.9-бабы бойынша айып тағылды. Аталған бап кінәлі адамға жәбірленушінің дәрменсіз жағдайда екені белгілі бола тұра жасалған кісі өлтіруге қатысты.
Тергеушінің өтінішхаты мен алдын ала тергеуге процессуалдық басшылық жасайтын прокурордың ұсынысы негізінде Насими аудандық соты күдіктіні қамауда ұстау түріндегі бұлтартпау шарасын қолдану туралы шешім қабылдады.
Қазіргі уақытта қылмыстық іс бойынша алдын ала тергеу жалғасып жатыр.
Әзербайжан прокуратурасының мәліметінше, бұрын жасалып, ашылмай қалған қылмыстарды анықтау, оларды жасаған адамдарды жауапқа тарту жұмыстары тұрақты бақылауда. Бұл бағыттағы шаралар тиісті мемлекеттік органдармен бірлесіп жалғасып келеді.
Еске салсақ, Әзербайжанның Бас прокуратурасы Түркияда тұратын және қызмет ететін жеті адамды халықаралық іздеуге жариялады. Олар әлеуметтік желілер мен интернет-платформаларда мемлекеттік билікті күшпен басып алуға және діни араздықты қоздыруға шақыратын материалдар таратты деген күдікке ілінген. Сот олардың барлығына сырттай қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдады.
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