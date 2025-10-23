24 қазанда елдің бір бөлігінде жаңбыр жауып, үсік жүреді

Алдағы жұма күні, 2025 жылғы 24 қазанда, еліміздің бірнеше өңірінде жаңбыр, тұман, қатты жел және үсік күтіледі, деп хабарлайды BAQ.KZ "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Қазақстан аумағының басым бөлігінде солтүстік антициклонның ықпалымен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Тек батыс, солтүстік-батыс, солтүстік, орталық және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында фронтальды бөліктердің өтуіне байланысты жауын-шашын, негізінен жаңбыр түрінде күтіледі, – деп жазылған хабарламада.
Түнгі және таңертеңгі уақытта ел аумағының көп бөлігінде тұман түсіп, ал солтүстікте және оңтүстік-шығыста жел күшейеді.
Түнде солтүстік пен Жетісу облысының орталығында -1…-3°С үсік жүреді, – деп нақтылады синоптиктер.
Сонымен қатар бірнеше өңірде өрт қаупі жоғары және аса жоғары өрт қаупі сақталады.
- Жоғары өрт қаупі – Маңғыстау, Ұлытау, Атырау (солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыс бөліктері), Ақтөбе (оңтүстік және шығыс), Жамбыл (оңтүстік және орталық), Қызылорда (солтүстік және орталық), Алматы (батыс), Қостанай (оңтүстік-батыс) және Ақмола (оңтүстік) облыстарында, сондай-ақ Абай облысының оңтүстігінде күтіледі.
- Аса жоғары өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Атырау (оңтүстік және шығыс бөліктері), Жамбыл (батыс және солтүстік), Ақтөбе (батыс, солтүстік-шығыс және орталық), Алматы (солтүстік), Қостанай (оңтүстік) және Ұлытау облыстарында болжануда.