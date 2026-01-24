Қазақстанның соңғы жаңалықтары
24 қаңтарға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:50
197
@BAQ.KZ-тің архиві - Арман Мухатов
Фото: @BAQ.KZ-тің архиві - Арман Мухатов

Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бойынша орташа өлшенген бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 504,33 теңге, сату – 506,88 теңге;
  • еуро: сатып алу – 591,16 теңге, сату – 595,71 теңге;
  • рубль 6,50 — 6,61 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • долларды 503,00 теңгеден сатып алып, 510,00 теңгеден сатып жатыр;
  • еуро: сатып алу – 590,00 теңге, сату – 600,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,75 теңге.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 503,67 теңге, сату – 505,72 теңге;
  • еуро: сатып алу – 589,57 теңге, сату – 594,66 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,62 теңге.

Демалыс күндеріне белгіленген ресми валюта бағамдары мынадай:

  • 1 доллар – 503,35 теңге,
  • 1 еуро – 590,63 теңге,
  • 1 рубль – 6,62 теңге.
