24 қаңтарға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы ақша айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу-сату бойынша орташа өлшенген бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 504,33 теңге, сату – 506,88 теңге;
- еуро: сатып алу – 591,16 теңге, сату – 595,71 теңге;
- рубль 6,50 — 6,61 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 503,00 теңгеден сатып алып, 510,00 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 590,00 теңге, сату – 600,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,45 теңге, сату – 6,75 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 503,67 теңге, сату – 505,72 теңге;
- еуро: сатып алу – 589,57 теңге, сату – 594,66 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,55 теңге, сату – 6,62 теңге.
Демалыс күндеріне белгіленген ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 503,35 теңге,
- 1 еуро – 590,63 теңге,
- 1 рубль – 6,62 теңге.