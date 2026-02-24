24 ақпанға валюта бағамы қандай
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 04:15
29Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 24 ақпанға валюта бағамы:
USD / KZT — 497.33 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 586.70 (Еуро)
RUB / KZT — 6.48 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.99 (Қытай юані)
GBP / KZT — 671.59 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 135.41 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.69 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 11.35 (Түрік лирасы)
