227 жолаушысы бар ұшақ шұғыл қонды
Әуе компаниясының мәліметінше, барлық жолаушылар мен экипаж мүшелері ұшақтан қалыпты тәртіппен шығарылған. Ешкім зардап шеккен жоқ.
Италиядан АҚШ-қа бағыт алған United Airlines әуе компаниясының ұшағы техникалық ақауға байланысты Ирландияда шұғыл қонуға мәжбүр болды.
11 шілде күні 24 жыл пайдаланылған Boeing 767 ұшағы Римдегі Фьюмичино әуежайынан ұшып шығып, АҚШ-тағы Ньюарк Либерти халықаралық әуежайына бет алған. Ұшақ бортында 227 жолаушы және 6 экипаж мүшесі болған.
Атлант мұхитының үстімен ұшып бара жатқан кезде экипаж ұшақтың оң жақ қозғалтқышынан ерекше дірілді және салоннан бөтен иісті байқаған. Осыған байланысты ұшқыштар төтенше жағдай жариялап, трансатлантикалық рейсті тоқтату туралы шешім қабылдады.
Ұшақ бағытын өзгертіп, Ирландиядағы Шеннон әуежайына сәтті қонды. Қауіпсіздік шарасы ретінде әуе кемесін әуежайда авариялық қызметтер қарсы алды.
Әуе компаниясының мәліметінше, барлық жолаушылар мен экипаж мүшелері ұшақтан қалыпты тәртіппен шығарылған. Ешкім зардап шеккен жоқ.
Жолаушылар басқа рейстерге қайта орналастырылды, ал Boeing 767 техникалық тексеруге жіберілді.
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