22 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 09:20
159
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар мынадай:

  • доллар: сатып алу – 520,32 теңге, сату – 522,72 теңге;
  • еуро: сатып алу – 598,52 теңге, сату – 603,31 теңге;
  • рубль 6,44–6,56 теңге диапазонында саудалануда.

Астанадағы айырбастау пунктерінде:

  • доллар: сатып алу – 519,59 теңге, сату – 523,37 теңге;
  • еуро: сатып алу – 598,02 теңге, сату – 604,57 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,55 теңге.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 519,74 теңге, сату – 521,87 теңге;
  • еуро: сатып алу – 596,92 теңге, сату – 603,54 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге.

Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 518,66 теңге,
  • 1 еуро – 597,44 теңге,
  • 1 рубль – 6,56 теңге.
Өзгелердің жаңалығы