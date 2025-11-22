22 қарашаға арналған валюта бағамы

Астанадағы және Алматыдағы айырбастау пунктері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пунктеріндегі орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу – 520,32 теңге, сату – 522,72 теңге;
- еуро: сатып алу – 598,52 теңге, сату – 603,31 теңге;
- рубль 6,44–6,56 теңге диапазонында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пунктерінде:
- доллар: сатып алу – 519,59 теңге, сату – 523,37 теңге;
- еуро: сатып алу – 598,02 теңге, сату – 604,57 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,55 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 519,74 теңге, сату – 521,87 теңге;
- еуро: сатып алу – 596,92 теңге, сату – 603,54 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,55 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 518,66 теңге,
- 1 еуро – 597,44 теңге,
- 1 рубль – 6,56 теңге.