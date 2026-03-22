Еліміздің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатып алынып, сатылып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- доллар сатып алу – 478,02 теңге, сату – 484,91 теңге;
- еуро сатып алу – 552,02 теңге, сату – 562,00 теңге;
- рубль сатып алу – 5,79 теңге, сату – 6,19 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар сатып алу – 482,15 теңге, сату – 484,44 теңге;
- еуро сатып алу – 555,95 теңге, сату – 561,49 теңге;
- рубль 5,79–5,99 теңге аралығында саудалануда.
Шымкентте:
- доллар сатып алу – 481,77 теңге, сату – 483,88 теңге;
- еуро сатып алу – 554,15 теңге, сату – 560,50 теңге;
- рубль сатып алу – 5,79 теңге, сату – 5,91 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған валюталардың ресми бағамы мынадай:
- 1 доллар – 482,33 теңге,
- 1 еуро – 557,57 теңге,
- 1 рубль – 5,74 теңге.