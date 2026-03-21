21 наурызға арналған валюта бағамы жарияланды
Валютаның орташа бағамы қандай?
Бүгiн 2026, 10:49
БӨЛІСУ
157Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Артем Чурсинов
Еліміздің ірі қалалары Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Астана қаласындағы айырбастау орындарындағы орташа бағам:
- доллар: сатып алу – 479,86 теңге, сату – 486,75 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,02 теңге, сату – 561,97 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,75 теңге, сату – 6,16 теңге.
Ал Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
- доллар: сатып алу – 481,10 теңге, сату – 483,62 теңге;
- еуро: сатып алу – 555,54 теңге, сату – 561,68 теңге;
- рубль – 5,72 5,93 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкент қаласында:
- доллар: сатып алу – 480,67 теңге, сату – 482,87 теңге;
- еуро: сатып алу – 553,46 теңге, сату – 560,15 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,74 теңге, сату – 5,87 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай:
- 1 доллар – 482,33 теңге,
- 1 еуро – 557,57 теңге,
- 1 рубль – 5,74 теңге.
