21 ақпанға арналған валюта бағамы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 21 ақпанға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 494.66 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 581.87 (Еуро)

RUB / KZT – 6.43 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 71.61 (Қытай юані)

GBP / KZT – 666.50 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 134.69 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.66 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.28 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.43 Украина гривнасы)

