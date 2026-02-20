21 ақпанға арналған валюта бағамы
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды
Кеше 2026, 23:39
125Фото: unsplash.com
21 ақпанға арналған валюта бағамы жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 21 ақпанға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 494.66 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 581.87 (Еуро)
RUB / KZT – 6.43 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 71.61 (Қытай юані)
GBP / KZT – 666.50 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 134.69 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.66 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.28 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.43 Украина гривнасы)
