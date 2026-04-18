2060 жылға дейін Қазақстанда кемінде үш атом электр станциясын салынады
Мемлекет басшысы тиісті жоспарды бекітті.
Президент "Қазақстан Республикасының атом саласын дамытудың 2050 жылға дейінгі стратегиясын" бекітті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Стратегия - атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы мемлекеттік саясаттың мақсаттарын, тәсілдерін және басым бағыттарын айқындайтын ұзақ мерзімді бағдарламалық құжат. Ол жаһандық үрдістер мен ішкі сын-қатерлерді ескере отырып әзірленген, ұлттық энергетикалық қауіпсіздік пен орнықты экономикалық өсуді қамтамасыз етуге, жоғары технологиялық өндірістерді дамытуға және халықаралық Климаттық міндеттемелерді орындауға бағытталған.
Құжат жоғарғы үкімет деңгейінде қабылданған негізгі шешімдердің қисынды жалғасы болып табылады. 2024 жылдың соңында республикалық референдумда АЭС құрылысын халық қолдайтынын білдірді. Стратегия Қазақстанда әлемдік ядролық экожүйеге интеграцияланған заманауи және орнықты ядролық кластерді қалыптастыруға бағытталған және елдің энергетикалық және технологиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етудің маңызды элементі болуға арналған, - делінген ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі таратқан хабарламада.
Ұлттық атом саласын дамыту үшін атом энергетикасы мен өнеркәсібін, ядролық ғылым мен қолданбалы ядролық технологияларды, қалдықтармен жұмыс істеу және қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйелерін дамыта отырып, ядролық кластерлер құру, сондай-ақ отандық жоғары білікті кадрларды кешенді даярлау және жаңа жұмыс орындарын құру мүмкіндігі қарастырылуда.
