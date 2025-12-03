Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2027 жылдан Қазақстан бірыңғай сақтандыру моделіне көшеді

Жансая ҚАМБАР
Бүгiн, 11:30
Биыл “Медициналық көмектің бірыңғай пакеті туралы” заң қабылданды. Онда 2027 жылдан бастап бірыңғай сақтандыру моделіне кезең-кезеңімен көшу қарастырылған. Бұл туралы Мәжіліс отырысында Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Бұл модель бойынша міндеттемелердің 35%-ы – МӘМС құрамына кіретін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі есебінен, ал 65%-ы – Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі есебінен қаржыландырылады, – деді Бозымбаев.

Ол міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен бері саланы қаржыландыру көлемі 3 есе артқанын атады. Сондай-ақ саланы цифрландыру барысына тоқталды.

Саланы цифрландыру аясында 17 ақпараттық жүйені біріктіретін E-Densaulyq экожүйесі құрылып жатыр. Цифрландыру нәтижесінде “Дәрілік заттарды маркілеу” және “Әлеуметтік әмиян” сияқты жобалар іске асырылды, олар қағаз рецепттерді қолдану қажеттілігін жояды, – деді ол.

