2026 жылы Қазақстанға 1,8 мыңнан астам вагон мен локомотив жеткізіледі

Қазақстанда көлік инфрақұрылымын дамыту және елдің транзиттік әлеуетін күшейту бағытындағы жұмыстар нақты кезеңге өтті. 2026 жылы елге 1,8 мыңнан астам жаңа вагон мен локомотив жеткізу жоспарланып отыр. Бұл туралы көлік вице-министрі Жәнібек Тайжанов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Теміржол саласындағы рекордты көрсеткіштер
2025 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанның теміржол саласы тарихи жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Жүк тасымалының жалпы көлемі 318 млн тоннаға жетіп, саланың тұрақты өсіп келе жатқанын көрсетті.
Ал 2026 жылға болжам бойынша, бұл көрсеткіш 327 млн тоннаға дейін ұлғаяды. Сонымен қатар транзиттік тасымалдар жыл сайын орта есеппен 20 пайызға өсіп отыр.
Вице-министрдің айтуынша, ел аумағында теміржол желісін кешенді дамыту жұмыстары жалғасуда. Биыл Достық – Мойынты; Алматы айналма теміржолы секілді жалпы ұзындығы 911 шақырымды құрайтын ірі жобалар аяқталды. Бұл теміржол желісінің өткізу қабілетін 5 есеге дейін арттырып, транзиттік жүк тасымалын едәуір жеделдетті.
Келесі жылы стратегиялық маңызы бар бірнеше бағытта құрылыс пен жаңғырту жұмыстары аяқталады. Атап айтқанда «Қызылжар – Мойынты»; «Дарбаза – Мақтаарал» учаскелері; «Алтынкөл – Жетіген» және «Бейнеу – Маңғыстау» бағыттары жаңғыртылады.
Теміржол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру мақсатында заманауи пойыздарды реттеу жүйелері енгізілуде. Бұл шешімдер пойыз қозғалысының үздіксіздігін қамтамасыз етіп, өткізу мүмкіндігін арттырады.
Сонымен қатар:
• 2025 жылы 1,5 мың км теміржол күрделі жөндеуден өтті;
• 2026 жылы 1,6 мың км жолды жөндеу жоспарланған.
Жаңа локомотивтер мен вагондар жеткізіледі
Көлік саласының техникалық әлеуетін күшейту үшін:
• 236 локомотив;
• 1,4 мыңнан астам жүк вагоны;
• 191 заманауи жолаушылар вагоны сатып алынады.
Бұл шаралар теміржол тасымалының сенімділігі мен қызмет сапасын айтарлықтай жақсартуға мүмкіндік береді.
Халықаралық көлік дәліздері дамып жатыр
Қазақстан Транскаспий халықаралық көлік маршруты мен Солтүстік – Оңтүстік дәлізін дамытуға ерекше көңіл бөліп отыр.
Маршрут аясында:
• порт инфрақұрылымы жаңғыртылуда;
• отандық сауда флотына 4 жаңа паром қосылады;
• 2026 жылы контейнер ағынын 90 мың ДФЭ-ге дейін жеткізу көзделген.
Ал Солтүстік – Оңтүстік бағыты бойынша батыс өңірдегі теміржол учаскелерін жаңғырту жұмыстары келесі жылы толық аяқталады.