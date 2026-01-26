Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2026 жылғы Қысқы Олимпиада Италияда жоспар бойынша өтеді – ХОК

Бүгiн, 04:27
olympic.kz
Фото: olympic.kz

Халықаралық Олимпиада комитеті (ХОК) 2026 жылғы Қысқы Олимпиада Италияда қардың жетіспеуінен бұзылуы мүмкін деген қауесеттерді жоққа шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ Матч ТВ-ге сілтеме жасап.

Ұйымның баспасөз қызметі мәлімдегендей, бұл ақпарат «мүлдем негізсіз», себебі жақында аймақта бірнеше халықаралық қысқы спорт жарыстары сәтті өткізілген.

Қысқы Олимпиада ойындары 6-22 ақпан аралығында Милан мен Кортина-Д’Ампеццо қалаларында өтеді. Салтанатты ашылу рәсімі 6 ақпанда болады. Тоғыз ресейлік спортшы, оның ішінде коньки тебушілер мен шаңғышылар, бейтарап статуспен өнер көрсетеді.

