2026 жылғы әлем чемпионаты: 1/8 финалдың барлық жұбы белгілі болды
Плей-оффтың келесі кезеңіндегі матчтар 4–8 шілде аралығында өтеді, ал чемпионаттың финалы 19 шілдеге жоспарланған.
Бүгiн 2026, 13:50
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Бүгiн 2026, 13:50Бүгiн 2026, 13:50
104Фото: istockphoto.com
Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионатының 1/16 финалындағы барлық ойындар аяқталып, 1/8 финалға шыққан командалардың толық тізімі белгілі болды.
АҚШ, Канада және Мексикада өтіп жатқан әлем біріншілігінің келесі кезеңінде командалар мына кесте бойынша кездеседі (уақыты – Астана уақытымен):
4 шілде
21:00 – Канада – Марокко.
5 шілде
01:00 – Парагвай – Франция.
6 шілде
00:00 – Бразилия – Норвегия;
04:00 – Мексика – Англия;
23:00 – Португалия – Испания.
7 шілде
04:00 – АҚШ – Бельгия;
20:00 – Аргентина – Мысыр.
8 шілде
00:00 – Швейцария – Колумбия.
2026 жылғы әлем чемпионаты турнир тарихында алғаш рет 48 ұлттық құрама қатысып жатқан дода ретінде өтіп жатыр.
Әлем чемпионатының финалдық кездесуі 19 шілдеде өтеді.
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