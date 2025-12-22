Қазақстанның соңғы жаңалықтары
2026 жылдан бастап Қазақстанда жеке куәлік тегін беріледі

Гүлжан РАМАНҚҰЛОВА
Бүгiн, 09:40
188
BAQ.KZ - архив
Фото: BAQ.KZ - архив

ІІМ бұл құжатты алғаш рет рәсімдегендер мен жарамдылық мерзімі аяқталған кезде ауыстыратындар үшін осындай мүмкіндік беріп отыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіштің (АЕК) мөлшері өседі. Ол 4 325 теңгені құрайды. Ал 2025 жылы АЕК 3 932 теңге болған. Осыған байланысты мемлекеттік қызметтер мен баж салығының көпшілігі қымбаттайды.

АЕК-тің өсуіне байланысты жеке басын куәландыратын құжаттарды рәсімдеу құны шамамен 10 пайызға артады. Атап айтқанда, ересектерге арналған паспорттың құны 8 АЕК немесе 34 600 теңге болады. Балаларға арналған төлқұжат 4 АЕК-ке тең, яғни 17 300 теңге.

2026 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке куәлік алғаш рет берілген кезде және жарамдылық мерзімі аяқталған соң ауыстырылған жағдайда тегін рәсімделеді. Бұл туралы Көші-қон қызметі комитетінің төрағасы Аслан Аталықов мәлімдеді.

Жеке куәліктер алғаш рет берілген кезде тегін болады. Сонымен қатар олардың жарамдылық мерзімі аяқталғаннан кейін ауыстырылуы да мемлекеттік бажсыз жүзеге асырылады, - деді ол.

Еске сала кетсек, жеке куәліктің құны 0,2 АЕК немесе 865 теңгені құрайды. Ал 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қазақстандықтар үшін туу туралы куәлік те тегін беріледі.

