Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

2025 жылғы "Тәуелсіздік ұрпақтары" грант иегерлері белгілі болды

Бүгiн, 19:55
160
Бөлісу:
Мәдениет және ақпарат министрлігі
Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

Мәдениет және ақпарат министрлігі биылғы жылғы "Тәуелсіздік ұрпақтары" грант иегерлерінің тізімін жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Бұл туралы ведомствоның баспасөз қызметі мәлімдеді.

«Ғылым»

Өмірбаева Айжан Өмірбайқызы

Буйткенов Дастан Болатулы

Есенбекова Арайлым Есенбекқызы

Әйтім Әйгерім Қайратқызы

Кадыров Жандос Жанибекович

 

«Мәдениет»

Агаджанова Сагира Джилибековна

Багитжанова Айдана

Ержанқызы Жанерке

Уалиева Менсулу Егисовна

Базарова Райхан Уалиханқызы

 

«Ақпараттық технологиялар»

Мырзекенова Айнұр Тұрланқызы

Сарманов Муратбек Нуржигитович

Токпанова Асель Тынышбековна

Асылбек Осанна Ардаққызы

Бенсеитов Динар Ремзиевич

 

«Бизнес»

Гузова Вероника Сергеевна

Адиев Дулат Тимурович

Бусаханов Таңатар Сұлтанбайұлы

Имангалиева Нарминахон Толегеновна

Омышева Айгерим Батырбекқызы

 

«Медиа»

Айтбаева Жания Маратовна

ЭгамбердиеваАсель Рустемовна

Өскенбек Салтанат Мұратқызы

Улымканова Газиза Бериковна

Бекенов Тимур Муратович

 

«Волонтерлік»

Нургалиев Адинур Русланович

Нұрғалиева Шұғыла Бахытжанқызы

Әуесхан Ағарыс Қанатұлы

Сайлаухан Гауһар Тұрсынханқызы

Ултанбаев Арнат Бегдалиевич

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Әйелдің сенімін сақтайтын хирургия: Онколог отандық онкохирургиядағы жаңа әдіс туралы айтты
Келесі жаңалық
"Мәйітті қайта қазып алдық": тәуелсіз сарапшы Айзат Жұманова ісі туралы сұмдық жайттың бетін ашты
Өзгелердің жаңалығы