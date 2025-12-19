Қазақстанның соңғы жаңалықтары
20 желтоқсанда барлық өңірде қар жауып, боран соғады

Бүгiн, 21:47
51
"Қазгидромет" РМК синоптиктері 2025 жылғы 20 желтоқсан, сенбі күні ел аумағындағы ауа райына болжам ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Метеорологтардың мәліметінше, солтүстік-батыстан келген циклон және оған байланысты атмосфералық фронттық жүйелер Қазақстанның бүкіл аумағында өз ықпалын сақтайды.

Қар жауып, боран соғады. Елдің солтүстігінде қалың қар жауады. Ал батыс пен оңтүстік-шығыс өңірлерде күндіз жауын-шашын жаңбыр мен қар түрінде түседі, – деп жазылған "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі таратқан хабарламада.

Сондай-ақ республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болады, желдің күшейеді.

