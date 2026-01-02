2 қаңтарға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматы қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль бойынша орташа өлшенген сатып алу және сату бағамдары ұсынылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағамдар мынадай:
- доллар: сатып алу — 509,20 теңге, сату — 515,32 теңге;
- еуро: сатып алу — 593,71 теңге, сату — 603,78 теңге;
- рубль 6,7 — 6,39 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 510,00 теңгеден сатып алып, 517,00 теңгеден сатуда;
- еуро: сатып алу — 592,22 теңге, сату — 602,11 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,15 теңге, сату — 6,50 теңге.
Шымкент қаласында:
- долларды 511,29 теңгеден сатып алып, 516,14 теңгеден сатуда;
- еуро: сатып алу — 590,83 теңге, сату — 599,83 теңге;
- рубль: сатып алу — 6,19 теңге, сату — 6,38 теңге.
Демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамдары мынадай: 1 доллар — 505,53 теңге, 1 еуро — 593,44 теңге, 1 рубль — 6,34 теңге.