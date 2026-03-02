2 наурызға арналған валюта бағамы
Ұлттық банк күнделікті валюта бағамын мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 02:55
Бүгiн 2026, 02:55
ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 2 наурызға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 497.56 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 586.92 (Еуро)
RUB / KZT – 6.44 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 72.55 (Қытай юані)
GBP / KZT – 670.41 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 135.50 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.69 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.32 (Түрік лирасы)
UAH / KZT – 11.55 Украина гривнасы)