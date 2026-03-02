2 наурызға арналған валюта бағамы

Ұлттық банк күнделікті валюта бағамын мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 02:55
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
unsplash.com Бүгiн 2026, 02:55
Бүгiн 2026, 02:55
78
Фото: unsplash.com

ҚР Ұлттық банкінің дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 2 наурызға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 497.56 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 586.92 (Еуро)

RUB / KZT – 6.44 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 72.55 (Қытай юані)

GBP / KZT –  670.41 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 135.50 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.69 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.32 (Түрік лирасы)

UAH / KZT – 11.55 Украина гривнасы)

Ең оқылған:

Наверх