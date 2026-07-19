19 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды

Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы белгілі болды.

19 Шілде 2026, 13:16
АВТОР
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©BAQ.KZ 19 Шілде 2026, 13:16
19 Шілде 2026, 13:16
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Фото: ©BAQ.KZ

Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта ел бойынша валюта айырбастау бағамының орташа көрсеткіші мынадай:

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 468 теңге, сату – 474 теңге;

  • еуро: сатып алу – 535 теңге, сату – 544 теңге;

  • рубль: сатып алу – 5,5 теңге, сату – 5,95 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттерінде:

  • доллар: сатып алу – 469 теңге, сату – 473 теңге;

  • еуро: сатып алу – 536 теңге, сату – 543 теңге;

  • рубль 5,67–5,68 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 470,5 теңге, сату – 472,5 теңге;

  • еуро: сатып алу – 539 теңге, сату – 542 теңге;

  • рубль: сатып алу – 5,67 теңге, сату – 5,43 теңге.

Валюталардың ресми бағамы мынадай:

  • 1 АҚШ доллары – 470,53 теңге;

  • 1 еуро – 539,07 теңге;

  • 1 рубль – 5,64 теңге.

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