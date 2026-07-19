19 шілдеге арналған валюта бағамы жарияланды
Астана, Алматы және Шымкент қалаларындағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы белгілі болды.
19 Шілде 2026, 13:16
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19 Шілде 2026, 13:1619 Шілде 2026, 13:16
43Фото: ©BAQ.KZ
Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта ел бойынша валюта айырбастау бағамының орташа көрсеткіші мынадай:
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
-
доллар: сатып алу – 468 теңге, сату – 474 теңге;
-
еуро: сатып алу – 535 теңге, сату – 544 теңге;
-
рубль: сатып алу – 5,5 теңге, сату – 5,95 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттерінде:
-
доллар: сатып алу – 469 теңге, сату – 473 теңге;
-
еуро: сатып алу – 536 теңге, сату – 543 теңге;
-
рубль 5,67–5,68 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
-
доллар: сатып алу – 470,5 теңге, сату – 472,5 теңге;
-
еуро: сатып алу – 539 теңге, сату – 542 теңге;
-
рубль: сатып алу – 5,67 теңге, сату – 5,43 теңге.
Валюталардың ресми бағамы мынадай:
-
1 АҚШ доллары – 470,53 теңге;
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1 еуро – 539,07 теңге;
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1 рубль – 5,64 теңге.
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