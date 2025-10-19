19 қазанға арналған валюта бағамы қандай?

Астана мен Алматының айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сүйенсек, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағамдар:
- доллар: сатып алу – 538,25 теңге, сату – 540,36 теңге;
- еуро: сатып алу – 627,00 теңге, сату – 630,86 теңге;
- рубль: 6,55–6,67 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 536,59 теңгеден сатып алып, 542,48 теңгеден сатады;
- еуро: сатып алу – 625,56 теңге, сату – 633,48 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,72 теңге.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 538,18 теңге, сату – 540,18 теңге;
- еуро: сатып алу – 624,67 теңге, сату – 629,75 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,63 теңге.
Ресми валюта бағамдары (демалыс күндері):
- 1 доллар – 536,32 теңге,
- 1 еуро – 626,9 теңге,
- 1 рубль – 6,6 теңге.