19 қазанға арналған валюта бағамы қандай?

Бүгiн, 12:55
77
BAQ.KZ
Фото: BAQ.KZ

Астана мен Алматының айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz дерегіне сүйенсек, қазіргі уақытта Алматыдағы орташа бағамдар:

  • доллар: сатып алу – 538,25 теңге, сату – 540,36 теңге;
  • еуро: сатып алу – 627,00 теңге, сату – 630,86 теңге;
  • рубль: 6,55–6,67 теңге аралығында саудалануда.

 

Астанадағы айырбастау пункттерінде:

  • долларды 536,59 теңгеден сатып алып, 542,48 теңгеден сатады;
  • еуро: сатып алу – 625,56 теңге, сату – 633,48 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,57 теңге, сату – 6,72 теңге.

 

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 538,18 теңге, сату – 540,18 теңге;
  • еуро: сатып алу – 624,67 теңге, сату – 629,75 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,53 теңге, сату – 6,63 теңге.

 

Ресми валюта бағамдары (демалыс күндері):

  • 1 доллар – 536,32 теңге,
  • 1 еуро – 626,9 теңге,
  • 1 рубль – 6,6 теңге.
