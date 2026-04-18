18 сәуірге арналған валюта бағамы
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль бағамы әртүрлі деңгейде қалыптасып отыр.
Бүгiн 2026, 10:14
Бүгiн 2026, 10:14Бүгiн 2026, 10:14
29Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Артем Чурсинов
Елдің ірі қалалары – Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль қандай бағаммен сатылып, сатып алынып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректеріне сәйкес, сенбі күнге валюта бағамын назарларыңызға ұсынамыз.
Қазіргі таңда Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам:
- доллар: сатып алу – 466,10 теңге, сату – 473,08 теңге;
- еуро: сатып алу – 550,06 теңге, сату – 560,06 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,30 теңге.
Ал Алматыдағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 468,97 теңге, сату – 471,82 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,76 теңге, сату – 558,37 теңге;
- рубль 6,04 – 6,16 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 469,88 теңге, сату – 472,16 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,73 теңге, сату – 557,88 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,16 теңге.
Ал демалыс күндеріне белгіленген ресми бағам мынадай:
- 1 доллар – 469,52 теңге,
- 1 еуро – 553,75 теңге,
- 1 рубль – 6,15 теңге.
