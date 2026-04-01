16 сәуірге арналған валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 01:30
70Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 474.08 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 558.28 (Еуро)
RUB / KZT — 6.26 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.50 (Қытай юані)
GBP / KZT — 642.14 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 129.07 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.42 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.59 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.89 (Украин гривнаcы)
