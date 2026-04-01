16 сәуірге арналған валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 01:30
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 474.08 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 558.28 (Еуро)

RUB / KZT — 6.26 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.50  (Қытай юані)

GBP / KZT — 642.14 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 129.07 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.42 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.59 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.89 (Украин гривнаcы)

