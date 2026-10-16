16 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
16 Қазан 2026, 03:47
БӨЛІСУ
16 Қазан 2026, 03:4716 Қазан 2026, 03:47
90Фото: pixabay
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 454.14 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 509.23 (Еуро)
TRY / KZT – 9.19 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.66 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 601.55 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.87 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.41 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.13 (Украин гривнаcы)
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