16 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

16 Қазан 2026, 03:47
АВТОР
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pixabay 16 Қазан 2026, 03:47
16 Қазан 2026, 03:47
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Фото: pixabay

 

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 16 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 454.14 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 509.23 (Еуро)

TRY / KZT – 9.19 (Түрік лирасы)

KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.66 (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 601.55 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.87 (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.41 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 10.13 (Украин гривнаcы)

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