15 қарашаға арналған валюта бағамы

Бүгiн, 12:55
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz ұсынған деректерге сәйкес, Алматыдағы орташа бағам:

  • доллар – сатып алу 524,77 теңге, сату 527,12 теңге;
  • еуро – сатып алу 606,28 теңге, сату 610,41 теңге;
  • рубль – 6,40–6,50 теңге аралығында саудалануда.

Астанадағы айырбастау орындарында:

  • доллар – сатып алу 522,47 теңге, сату 529,39 теңге;
  • еуро – сатып алу 605,36 теңге, сату 615,24 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,40 теңге, сату 6,55 теңге.

Шымкент қаласында:

  • доллар – сатып алу 524,04 теңге, сату 526,11 теңге;
  • еуро – сатып алу 605,56 теңге, сату 610,06 теңге;
  • рубль – сатып алу 6,40 теңге, сату 6,48 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:

  • 1 доллар – 522,19 теңге,
  • 1 еуро – 606,42 теңге,
  • 1 рубль – 6,47 теңге.
