15 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубльдің орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz ұсынған деректерге сәйкес, Алматыдағы орташа бағам:
- доллар – сатып алу 524,77 теңге, сату 527,12 теңге;
- еуро – сатып алу 606,28 теңге, сату 610,41 теңге;
- рубль – 6,40–6,50 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау орындарында:
- доллар – сатып алу 522,47 теңге, сату 529,39 теңге;
- еуро – сатып алу 605,36 теңге, сату 615,24 теңге;
- рубль – сатып алу 6,40 теңге, сату 6,55 теңге.
Шымкент қаласында:
- доллар – сатып алу 524,04 теңге, сату 526,11 теңге;
- еуро – сатып алу 605,56 теңге, сату 610,06 теңге;
- рубль – сатып алу 6,40 теңге, сату 6,48 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми бағамдар мынадай:
- 1 доллар – 522,19 теңге,
- 1 еуро – 606,42 теңге,
- 1 рубль – 6,47 теңге.
