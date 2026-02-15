15 ақпанға арналған валюта бағамы
15 ақпанға арналған валюта бағамы белгілі болды.
Бүгiн 2026, 05:52
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 05:52Бүгiн 2026, 05:52
49Фото: unsplash.com
Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 15 ақпанға арналған валюта бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 15 ақпанға арналған валюта бағамы:
USD / KZT – 496.00 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 588.01 (Еуро)
RUB / KZT – 6.42 (Ресей рублі)
CNY / KZT – 71.80 (Қытай юані)
GBP / KZT – 675.45 (Фунт стерлинг)
AED / KZT – 135.05 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT – 5.67 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT – 11.39 (Түрік лирасы)
UAH / KZT –
11.50
Украина гривнасы)
Ең оқылған:
- "Дабыл қағылды": 14 ақпанға арналған ауа райы болжамы
- Алматыда КИСИ GPS алаңында жаңа Конституцияның құндылықтық бағдарлалары талқыланды
- Буллинг пен жеңіл табыс: Ведомствоаралық топтар 26 оқу орнында профилактика жүргізді
- Алматыда ғылым мен жоғары білім саласының үздіктері марапатталды
- Президент Михаил Шайдоровты Олимпиада чемпионы атануымен құттықтады