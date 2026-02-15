15 ақпанға арналған валюта бағамы

15 ақпанға арналған валюта бағамы белгілі болды.

Фото: unsplash.com

Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 15 ақпанға арналған валюта бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша 15 ақпанға арналған валюта бағамы:

USD / KZT – 496.00 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 588.01 (Еуро)

RUB / KZT – 6.42 (Ресей рублі)

CNY / KZT – 71.80 (Қытай юані)

GBP / KZT – 675.45 (Фунт стерлинг)

AED / KZT – 135.05 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT – 5.67 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT – 11.39 (Түрік лирасы)

UAH / KZT –

11.50

Украина гривнасы)

