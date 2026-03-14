14 наурызда валюта бағамы қандай болады?
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 03:20
Бүгiн 2026, 03:20Бүгiн 2026, 03:20
Фото: pexels.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 14 наурызға валюта бағамы:
USD / KZT — 491.29 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 562.92 (Еуро)
RUB / KZT — 6.10 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 71.25 (Қытай юані)
GBP / KZT — 651.40 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 133.77 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.62 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 11.12 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 11.14 (Украин гривнаcы)
