14 наурызда валюта бағамы қандай болады?

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Бүгiн 2026, 03:20
pexels.com Бүгiн 2026, 03:20
Бүгiн 2026, 03:20
Фото: pexels.com

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 14 наурызға валюта бағамы:

USD / KZT — 491.29 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 562.92 (Еуро)

RUB / KZT — 6.10 (Ресей рублі)

CNY / KZT — 71.25 (Қытай юані)

GBP / KZT — 651.40 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 133.77 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.62  (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 11.12 (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 11.14  (Украин гривнаcы)

