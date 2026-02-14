14 ақпанға арналған валюта бағамы

13 ақпандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 496,00 теңгені құрап, 1,49 теңгеге өскен.

Бүгiн 2026, 09:50
©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Бүгiн 2026, 09:50
Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа өлшенген бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Kurs.kz дерегіне сүйенсек, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 495,07 теңге, сату – 497,50 теңге;
  • еуро: сатып алу – 585,90 теңге, сату – 590,67 теңге;
  • рубль: 6,35–6,46 теңге аралығында.

Астанада:

  • долларды 493,01 теңгеден сатып алып, 500,03 теңгеден сатып жатыр;
  • еуро: сатып алу – 585,01 теңге, сату – 595,01 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.

Шымкентте:

  • долларды 495,82 теңгеден сатып алып, 497,44 теңгеден сатып жатыр;
  • еуро: сатып алу – 586,00 теңге, сату – 591,40 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,45 теңге.

Демалыс күндеріне белгіленген ресми бағамдар мынадай:

  • 1 доллар – 496,00 теңге, 
  • 1 еуро – 588,01 теңге, 
  • 1 рубль – 6,42 теңге.

