14 ақпанға арналған валюта бағамы
13 ақпандағы күндізгі сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 496,00 теңгені құрап, 1,49 теңгеге өскен.
Бүгiн 2026, 09:50
БӨЛІСУ
Бүгiн 2026, 09:50Бүгiн 2026, 09:50
97Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубльдің сатып алу және сату бойынша орташа өлшенген бағамдары жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz дерегіне сүйенсек, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау орындарындағы орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 495,07 теңге, сату – 497,50 теңге;
- еуро: сатып алу – 585,90 теңге, сату – 590,67 теңге;
- рубль: 6,35–6,46 теңге аралығында.
Астанада:
- долларды 493,01 теңгеден сатып алып, 500,03 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 585,01 теңге, сату – 595,01 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,35 теңге, сату – 6,65 теңге.
Шымкентте:
- долларды 495,82 теңгеден сатып алып, 497,44 теңгеден сатып жатыр;
- еуро: сатып алу – 586,00 теңге, сату – 591,40 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,38 теңге, сату – 6,45 теңге.
Демалыс күндеріне белгіленген ресми бағамдар мынадай:
- 1 доллар – 496,00 теңге,
- 1 еуро – 588,01 теңге,
- 1 рубль – 6,42 теңге.
Ең оқылған:
- "10 млн теңге": Ауылға баратын мамандарға үй беріледі
- Жамбыл облысында қар құрсауында қалған 12 көлік шығарылды
- Қазақстан Дүниежүзілік банкпен 2031 жылға дейінгі стратегияны пысықтауда
- АҚШ визасын беру тоқтай ма? Елші Қазақстанға қатысты нақты жауап берді
- "Дабыл қағылды": 14 ақпанға арналған ауа райы болжамы