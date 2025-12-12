Қазақстанның соңғы жаңалықтары
13-14 желтоқсан: Демалыс күндері ауа райы қандай болады

Бүгiн, 12:22
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Қазгидромет алдағы демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Синоптиктердің мәліметінше, аязды, жауын-шашынсыз ауа райымен келген антициклон Қазақстан аумағынан шығып барады. Оның орнына қуатты циклон жылжып келеді.

Ылғалды ауа массаларымен толығатын бұл циклон республика аумағының басым бөлігіне жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын, көктайғақ, бұрқасын алып келеді, – делінген синоптиктердің болжамында.

Жауын-шашынмен бірге циклон желдің күшеюін де тудырады. Батыс, солтүстік және орталық өңірлерде желдің екпіні секундына 30 метрге дейін және одан да күштірек болуы мүмкін.

