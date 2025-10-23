12 адам қаза тапқан жол апатын тергеу үшін ІІМ Ақтөбе облысына арнайы топ жіберді

Ақтөбе облысында болған жол-көлік оқиғасы фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
ІІМ орталық аппаратынан арнайы ұшақпен оқиғаның мән-жайын анықтап, тергеу жүргізу үшін жедел тергеу тобы жіберілді.
Тергеу барысы Ішкі істер министрінің жеке бақылауына алынды. Министрдің тапсырмасы бойынша жол апатынан қаза тапқан азаматтардың туыстарына жан-жақты көмек көрсетіледі. Оның ішінде марқұмдардың денесін тасымалдау және жерлеу рәсімдерін ұйымдастыру мәселелері де бар. Оқиғаны жедел әрі толық тергеу және барлық қажетті рәсімдерді жүргізу үшін барлық шара қабылданады, – деді департамент бастығы, ІІМ ресми өкілі Шыңғыс Алекешев.
Еске салайық, қайғылы оқиға 23 қазанда Самара – Шымкент тас жолының Белқопа ауылы маңында болған. DAF жүк көлігі мен жолаушылар тасымалдаған «ГАЗель» көлігі соқтығысып, салдарынан 12 адам қаза тапқан.