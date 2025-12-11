11 желтоқсандағы ресми бағам: Доллар, еуро және рубль қалай өзгерді?

Қазақстан Ұлттық банкі 2025 жылғы 11 желтоқсан, бейсенбі күнгі шетел валюталарының ресми бағамын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қаржы сарапшыларының айтуынша, жарияланған мәндер жаһандық нарықтардағы қалыпты белсенділікті және ішкі нарықтағы тұрақты сұранысты көрсетіп отыр.
Ұлттық банктің мәліметінше, АҚШ доллары 518,39 теңге деңгейінде бекітілді.
Еуро – 603,09 теңге, бұл көрсеткіш еуроның бірқалыпты ауытқу үрдісін сақтап тұрғанын білдіреді.
Қытай юані – 73,39 теңге, ал ресейлік рубль – 6,68 теңге болып белгіленді. Сарапшылар мұндай динамика ішкі нарықтағы валюталық ұсыныстың теңгерімді екенін айғақтайтынын айтады.
Сонымен қатар елдің ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінің өзекті бағамдары да жарияланды.
Алматыда доллар 519-523 теңге, еуро 602-607 теңге аралығында сатылып жатыр. Ресей рублі мегаполистегі айырбастау пунктерінде 6,53-6,67 теңге деңгейінде ұсынылған. Нарық қатысушыларының айтуынша, Алматыда қолма-қол валютаға сұраныс әдеттегідей жоғары.
Астанада доллардың сатылым бағасы 518-525 теңге аралығында құбылады. Еуро 599-608 теңге, ал рубль 6,51-6,64 теңге шамасында. Қаржыгерлердің пікірінше, елордадағы бағам айырмашылығы қаланың әр бөлігіндегі сұраныс деңгейінің әркелкі болуымен байланысты.