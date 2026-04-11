11 сәуірге арналған валюта бағамы
Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль бағамы жаңарды
Бүгiн 2026, 10:47
91Фото: ©BAQ.KZ архиві/ Арман Мухатов
Еліміздің ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен саудаланып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:
- доллар: сатып алу – 469,99 теңге, сату – 476,97 теңге;
- еуро: сатып алу – 550,00 теңге, сату – 560,00 теңге;
- рубль: сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,31 теңге.
Ал Алматыдағы айырбастау орындарында:
- доллар: сатып алу – 472,16 теңге, сату – 474,76 теңге;
- еуро: сатып алу – 553,67 теңге, сату – 559,34 теңге;
- рубль 6,07 – 6,22 теңге аралығында саудаланып жатыр.
Шымкентте:
- доллар: сатып алу – 473,28 теңге, сату – 475,35 теңге;
- еуро: сатып алу – 552,63 теңге, сату – 557,81 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,15 теңге.
Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:
- 1 доллар – 473,13 теңге,
- 1 еуро – 554,08 теңге,
- 1 рубль – 6,13 теңге.
