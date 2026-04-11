11 сәуірге арналған валюта бағамы

Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро мен рубль бағамы жаңарды

Бүгiн 2026, 10:47
Еліміздің ірі қалаларындағы айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен саудаланып жатқаны белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынадай:

  • доллар: сатып алу – 469,99 теңге, сату – 476,97 теңге;
  • еуро: сатып алу – 550,00 теңге, сату – 560,00 теңге;
  • рубль: сатып алу – 5,99 теңге, сату – 6,31 теңге.

Ал Алматыдағы айырбастау орындарында:

  • доллар: сатып алу – 472,16 теңге, сату – 474,76 теңге;
  • еуро: сатып алу – 553,67 теңге, сату – 559,34 теңге;
  • рубль 6,07 – 6,22 теңге аралығында саудаланып жатыр.

Шымкентте:

  • доллар: сатып алу – 473,28 теңге, сату – 475,35 теңге;
  • еуро: сатып алу – 552,63 теңге, сату – 557,81 теңге;
  • рубль: сатып алу – 6,07 теңге, сату – 6,15 теңге.

Ал демалыс күндеріне арналған ресми валюта бағамы мынадай:

  • 1 доллар – 473,13 теңге,
  • 1 еуро – 554,08 теңге,
  • 1 рубль – 6,13 теңге.

