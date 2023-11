11 қарашада қандай іс-шаралар болады

11 қарашада жоспарланған іс-шаралар

ACТАНА

10.00 - "IZDER IV: ПЕРІШТЕ ІЗІ" көрмесі (ҚР ұлттық музейі, Тәуелсіздік даңғылы, 54).

10.00 - Interlight Central Asia халықаралық сәндік және техникалық жарықтандыру және электротехника көрмесі ("EXPO" ХКО, Мәңгілік Ел даңғылы, 53/1).

14.30 - "Өнер таңқалдырады" тақырыптық экскурсиясы (Қ. Қуанышбаев атындапғы мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық-драма театрынан бастау алады, Қалибек Қуанышбаев көшесі, 8/1).

16.00 - Квиз, плиз! [Видеоигры] #3 (Draft, гриль-бар, Жұмабек Ташенов көшесі, 27).

19.30 – шараптың дәмін тату арт-кеші (Достық көшесі, 13, Wine&Spirits сомельесі).

20.00 - Сенбілік Stand Up концерт (Garage Music Bar, Александр Кравцов көшесі, 6).

21.00 – Автокинотеатрдағы кинокөрсетілім ("Мәке&Сәке" автокинотеатры, Шабал Бейсекова көшесі, 4/1, "Qamqor City" СҮ автотұрағы)

АЛМАТЫ

09.00 – "Искусственный интеллект – художник или машина?" көрмесі (ҚР орталық мемлекеттік музейі, Самал ықшам ауданы-1, 44-ші үй).

10.00 – "Бусы. Прикосновение" көрмесі (Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем шағын ауданы–3, 22/1).

10.00 –"Цвета моей бесконечности" көрмесі (ҚР орталық мемлекеттік музейі, Самал ықшам ауданы-1, 44-ші үй).

10.00 – "Краски Актобе" көрмесі (Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем шағын ауданы–3, 22/1).

10.00 – "Менің жаным мен табиғатым арасындағы қашықтық" көрмесі (ҚР орталық мемлекеттік музейі, Самал ықшам ауданы-1, 44-ші үй).

10.00 – "Вне времени. Эмоции и акценты" көрмесі (ҚР орталық мемлекеттік музейі, Самал ықшам ауданы-1, 44-ші үй).

10.00 – "Фигуративное искусство" көрмесі (Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем шағын ауданы–3, 22/1).

10.00 – ҚР Суретшілер Одағының 90 жылдығына арналған көрме (Ә.Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем-3 ықшам ауданы, 22/1).

10.00 –"Изучая монеты – открывай Казахстан" көрмесі (Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем шағын ауданы–3, 22/1).

10.00 – Суретші Михаил Кимнің 100 жылдық мерейтойына арналған көрме (Қастеев атындағы өнер музейі, Көктем шағын ауданы–3, 22/1).

10.00 – Driven by dreams көрмесі(Esentai Gallery, Әл-Фарабидаңғылы, 77/8).

10.30 – "Титаны Высокого Ренессанса: Боттичелли и Микеланджело" дәрісі (SmArt.Point, Байзақов көшесі, 280)

11.00 – "Рахта" көрмесі(Aspan Gallery, Әл-Фараби даңғылы, 140А/3).

11.00 – "Banksy. Гений или вандал" көрмесі(Lumiere-Hall мультимедиялық музейі, Әл-Фараби даңғылы, 13 к2в).

11.00 – Поп-ап проектUna Corda (Almaty Gallery, Достық көшесі, 44).

12.00 – "Единство в противоположности" көрмесі ("Ұлар" галереясы, Панфилов көшесі, 92).

11.00 – "Игрушки" балалар спектаклі ("Зазеркалье" қуыршақ театры, Абай даңғылы, 117).

11.00 – "Кішкентай ханзаданың оралуы" спектаклі (Ғ.Мүсірепов атындағы жас көрермендер театры, Абылай хан көшесі, 38).

12.00 – "Винни Пух или день рождения Кристофера Робина" спектаклі (Жалпы театр, Шевченко көшесі, 114).

17.00 – "Квиз, плиз!" интеллектуалды ойыны (Guinness pub, Достық көшесі, 71).

17.00 – "Ерте-ерте-ертеде" \ "Давным-давно" спектаклі (Ритц-Палас СО, Самал-3 ықшам ауданы, 1).

18.00 – "Осеннее вдохновение" спектаклі (Жамбыл атындағы қазақ мемлекеттік филармониясы, Қалдаяқов көшесі, 35).

18.00 – "Да Нет" спектаклі (Республикалық академиялық неміс драма театтры, Папанин көшесі, 70/1).

18.00 – "Или че?" импровизациялық комедиялық шоуды түсіру (Almaty Central Stand up club, Қабанбай Батыр көшесі, 71).

18.00 – "Тифлисские свадьбы" спектаклі (Лермонтов атындағы театр, Абай көшесі, 43).

18.00 –"Вкус черешни" спектаклі (Лермонтов атындағы театр, Абай көшесі, 43).

18.00 – "Боинг-Боинг" спектаклі (Ермашов камералық театры, Щепкин көшесі, 35, "Дуэт" ТК).

18.00 –"Травиата" операсы (Қабанбай Батыр көшесі, 110, Абай атындағы ҚазҰОБТ).

18.00 – Ашық аспан астындағы кинокөрсетілім (Zhibek Zholy бизнес-орталығы, Жібек Жолы көшесі, 135, Масанчи көшесі жағынан кіреберіс).

18.30 – "Қазақтар" спектаклі (Мұхтар Әуезов атындағы драма театры, Абай даңғылы, 103).

18.30 – "Оян, қалыңдық" спектаклі (Ғ.Мүсірепов атындағы жас көрермендер театры, Абылай хан көшесі, 38).

19.00 –English StandUp by Goodnight Comedy стендап-концерті (Ray Stand Up Pub, Нұрмақов көшесі, 51А).

19.00 – "Сто лет одиночества" спектаклі (Гоголь көшесі, 40, театра ARTиШОК театрының үлкен сахнасы).

19.00 – Sherry week "Международная неделя вин хереса" (Almawine, 2-й этаж, Iwine сомелье мектебі, Достық даңғылы, 109).

19.00 –Naruto саундтрек-концерті (Республика сарайы, Достық даңғылы, 56).

19.00 – "Взаимное непонимание" спектаклі ("Трансформа" кеңістігі, Барибаев көшесі, 36).

19.00 – Леонид Агутин мен Анжелики Варумның концерті (Республика сарайы, Достық даңғылы, 56).

19.00 – Жеке құпия стендап-концерт (Almaty Central Stand up club, Қабанбай Батыр көшесі, 71).

19.00 – Roy Hargrove-ге арнау – Джаз, уақытпен тексерілген (EverJazz джаз-клубы, Зенков көшесі, 24).

19.00 – "Неугомонный дух" спектаклі ("Жас Сахна" театры , Абай даңғылы, 117).

19.00 –"Созвездия" спектаклі (ARTиШОК театрының кіші сахнасы, Қонаев көшесі, 49).

19.30 – Иван Бреусовтың музыкалық кеші (Музкафе, Абай даңғылы, 117).

19.30 –Latino Guns музыкалық кеші (Музкафе, Абай даңғылы, 117).

20.00 – "Интеллигентно қу" жобасының техникалық кеші (Lep Club, Ғабдуллин көшесі, 26Б).

20.00 – Balama fest: Rsac (Қазақфильм, Әл-Фараби даңғылы, 176).

20.00 – Moldanazar тобының концерті (Клуб Motor, Назарбаев даңғылы, 50).

21.00 –"Новые шутки" стендап-концерті (Almaty Central Stand up club, Қабанбай Батыр көшесі, 71).

22.00 – Гаухар Саттарова және STEPS тобы– All the best for you (EverJazz джаз-клубы, Зенков көшесі, 24).

23.00 –"Денежный микрофон" стендап-шоуы (Almaty Central Stand up club, Қабанбай Батыр көшесі, 71).