10 қазанға валюта бағамы

Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

10 Қазан 2026, 07:10
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istockphoto.com 10 Қазан 2026, 07:10
10 Қазан 2026, 07:10
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Фото: istockphoto.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 қазанға валюта бағамы:

USD / KZT – 453.93 (АҚШ доллары)

EUR / KZT – 508.72 (Еуро)

TRY / KZT – 9.24 (Түрік лирасы) 

KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)

AED / KZT – 123.60  (БАӘ дирхамы)

GBP / KZT – 600.10 (Фунт стерлинг)

CNY / KZT – 67.83  (Қытай юані)

RUB / KZT – 5.35 (Ресей рублі)

UAH / KZT – 10.11 (Украин гривнаcы)

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