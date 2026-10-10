10 қазанға валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
10 Қазан 2026, 07:10
БӨЛІСУ
10 Қазан 2026, 07:1010 Қазан 2026, 07:10
324Фото: istockphoto.com
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 10 қазанға валюта бағамы:
USD / KZT – 453.93 (АҚШ доллары)
EUR / KZT – 508.72 (Еуро)
TRY / KZT – 9.24 (Түрік лирасы)
KGS / KZT – 5.19 (Қырғыз сомы)
AED / KZT – 123.60 (БАӘ дирхамы)
GBP / KZT – 600.10 (Фунт стерлинг)
CNY / KZT – 67.83 (Қытай юані)
RUB / KZT – 5.35 (Ресей рублі)
UAH / KZT – 10.11 (Украин гривнаcы)
Ең оқылған:
- Қазақстанға тіл тигізген шетелдік Орал әуежайында ұсталды
- Алматыда пәтерді интимдік қызмет көрсету орнына айналдырған әйелдер ұсталды
- Трамп Иранға шабуыл жасауға қатысты жаңа мәлімдеме жасады
- Тоқаев пен ТМД елдерінің басшылары ұлттық тағамдар фестивалін тамашалады
- Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен мемориалында үздік үштікке енді