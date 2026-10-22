«1 жасар бала сырға жұтып қойған»: Түркістандық дәрігерлер сәбиге шұғыл көмек көрсетті
Түркістанда дәрігерлер сырға жұтып қойған сәбиді аман алып қалды.
Түркістан облысында дәрігерлер сырға жұтып қойған сәбиге шұғыл көмек көрсетті, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Түркістан облыстық балалар ауруханасының дәрігерлердің кәсіби шеберлігі мен жедел әрекетінің арқасында бір жасар балаға төнген қауіп еңсерілді.
2026 жылғы 22 қазанда түнгі кезекшілікте аурухананың қабылдау бөліміне Мақтарал ауданынан 1 жасар сәби шұғыл түрде жеткізілді.
Анасының айтуынша, бала байқаусызда құлаққап сырға жұтып қойған. Алғашқы көмек аудандық орталық ауруханасында (ЦРБ) көрсетіліп, кеуде қуысына рентген түсірілімі жасалғаннан кейін, сәби дереу Облыстық балалар ауруханасына жіберілді.
Жедел түрде жеткізілген балаға олыстық балалар ауруханасының кезекші хирургтері дер кезінде дұрыс диагноз қойып, рентген арқылы заттың орнын нақты анықтады. Тәжірибелі дәрігерлердің жедел әрекеті және мамандардың жоғары кәсібилігі мен үйлесімді жұмысының нәтижесінде эзофагоскопия жасалып, бөтен дене (сырғалар) сәтті түрде алынып тасталды. Қазіргі таңда баланың жағдайы тұрақты, өміріне қауіп төніп тұрған жоқ, - деп хабарлады Түркістан облыстық ДСБ баспасөз қызметі BAQ.KZ сауалына берген жауабында.
Дәрігерлер ата-аналарға сақтық таныту керектігін ескертеді.
Кішкентай балалардың қоршаған әлемді заттарды аузына салу арқылы танитыны белгілі. Сырға, ұсақ түйме, тиын және басқа да қауіпті заттарды балалардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыздар. Сақ болыңыздар, - дейді мамандар.
Айта кетейік, бұған дейін Түркістанда батарейка жұтып қойған 9 айлық сәбиге ота жасалды.
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