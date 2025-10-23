Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

1 триллион теңге резервте тұр – ҰЭМ түсіндірді

Бүгiн, 20:28
74
Бөлісу:
BAQ.KZ коллажы
Фото: BAQ.KZ коллажы

Ұлттық экономика вице-министрі Азамат Әмрин Сенатта өткен брифингте республикалық бюджетке енгізілген "жаңа бастамаларға арналған шығындар" бабы туралы егжей-тегжейлі түсініктеме берді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Айтуынша, бұл бағытқа 1 триллион теңге көлемінде қаражат көзделген.

Бұл қаражат алты мемлекеттік орган арасында – Индустрия, Ауыл шаруашылығы, Сауда, Ұлттық экономика және Спорт және туризм министрліктері арасында бөлінген. Қазір бұл сома Қаржы министрлігінің қарамағында тұр, яғни әзірге бұл – жалпы резерв, – деп атап өтті Әмрин.

Вице-министрдің айтуынша, аталған қаражат нақты жобалар пайда болғаннан кейін ғана бағытталады.

Жобалар іске қосылған кезде осы қаржы бөлінеді. Сол кезде қай министрлік бұл қаражаттың әкімшісі болатыны айқындалады, – деп түсіндірді вице-министр.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Қатыгез шайқас: Жаңаөзендегі оқушы қыздардың төбелесі желіні дүр сілкіндірді
Келесі жаңалық
Қазақстанда үш жылда мәдениет қызметкерлерінің жалақысы 2 есе өсті
Өзгелердің жаңалығы