1 сәуірге валюта бағамы
Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.
Бүгiн 2026, 06:20
Бүгiн 2026, 06:20Бүгiн 2026, 06:20
Фото: unsplash.com
ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 1 сәуірге валюта бағамы:
USD / KZT — 478.77 (АҚШ доллары)
EUR / KZT — 548.62 (Еуро)
RUB / KZT — 5.87 (Ресей рублі)
CNY / KZT — 69.31 (Қытай юані)
GBP / KZT — 631.98 (Фунт стерлинг)
AED / KZT — 130.39 (БАӘ дирхамы)
KGS / KZT — 5.47 (Қырғыз сомы)
TRY / KZT — 10.76 (Түрік лирасы)
UAH / KZT — 10.90 (Украин гривнаcы)
