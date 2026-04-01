Ұлттық банктің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды.

ҚР Ұлттық банкінің валюта бағамына қатысты дерегі жарияланды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметі бойынша, 1 сәуірге валюта бағамы:

USD / KZT — 478.77 (АҚШ доллары)

EUR / KZT — 548.62  (Еуро)

RUB / KZT — 5.87  (Ресей рублі)

CNY / KZT — 69.31 (Қытай юані)

GBP / KZT — 631.98 (Фунт стерлинг)

AED / KZT — 130.39 (БАӘ дирхамы)

KGS / KZT — 5.47 (Қырғыз сомы)

TRY / KZT — 10.76  (Түрік лирасы)

UAH / KZT — 10.90  (Украин гривнаcы)

