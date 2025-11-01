1 қарашаға арналған валюта бағамы

Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттері доллар, еуро және рубль бойынша орташа сатып алу және сату бағамдарын жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Kurs.kz деректері бойынша, қазіргі уақытта Алматыдағы айырбастау пункттерінде орташа бағамдар төмендегідей:
- доллар: сатып алу – 530,55 теңге, сату – 532,84 теңге;
- еуро: сатып алу – 613,05 теңге, сату – 617,32 теңге;
- рубль 6,47–6,59 теңге аралығында саудалануда.
Астанадағы айырбастау пункттерінде:
- долларды 528,53 теңгеден сатып алып, 534,53 теңгеден сатады;
- еуро: сатып алу – 611,64 теңге, сату – 618,80 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,44 теңге, сату – 6,59 теңге.
Шымкент қаласында:
- долларды 530,37 теңгеден сатып алып, 532,48 теңгеден сатады;
- еуро: сатып алу – 613,32 теңге, сату – 620,80 теңге;
- рубль: сатып алу – 6,47 теңге, сату – 6,56 теңге.
Ресми валюта бағамдары демалыс күндеріне арналған мынадай деңгейде белгіленді:
- 1 доллар – 530,47 теңге,
- 1 еуро – 613,75 теңге,
- 1 рубль – 6,56 теңге.