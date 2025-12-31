Қазақстанның соңғы жаңалықтары
1 қаңтардан бастап елшіліктер шетелдіктерге ЖСН беруді тоқтатады

Бүгiн, 21:10
108
Артём Чурсинов - архив
Фото: Артём Чурсинов - архив

Ресейдегі Қазақстан Республикасының елшілігі бүгін шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) беру тәртібіне қатысты жедел хабарлама жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Елшіліктің Telegram-арнасындағы мәліметке сәйкес, шетелдіктерге ЖСН беру бойынша пилоттық жоба 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін күшінде болады. Ал 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанның шетелдегі мекемелері шетел азаматтарына ЖСН рәсімдеуді тоқтатады.

Сонымен бірге, уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстанға келмей-ақ онлайн форматта бірқатар мемлекеттік қызметтер мен сервистерді алуға мүмкіндік беретін eResidency бағдарламасын іске қосқаны атап өтілген. Бағдарлама аясында ЖСН қамтылған цифрлық ID-карта алу да қарастырылған.

Елшіліктің түсіндіруінше, бұл бастама шетелдіктерге Қазақстанда ресми цифрлық мәртебе рәсімдеп, елдің бизнес мүмкіндіктері мен онлайн сервистерін пайдалануға жол ашады.

eResidency бағдарламасы арқылы мыналарға қол жеткізуге болады:

  • ЖСН көрсетілген цифрлық ID-картаны алу;
  • Қор нарықтарына, криптобиржаларға және қазақстандық нөмірі бар eSIM-ге қол жеткізу;
  • Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) мен сақтандыру қызметтерін рәсімдеу;
  • Қазақстандық карталарды пайдаланып, онлайн банк шоттарын ашу;
  • Төлем қызметтеріне қатысты салықтық резиденттік пен эквайринг мүмкіндіктерін алу.
