1 қаңтардан бастап елшіліктер шетелдіктерге ЖСН беруді тоқтатады

Ресейдегі Қазақстан Республикасының елшілігі бүгін шетел азаматтарына жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН) беру тәртібіне қатысты жедел хабарлама жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Елшіліктің Telegram-арнасындағы мәліметке сәйкес, шетелдіктерге ЖСН беру бойынша пилоттық жоба 2025 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін күшінде болады. Ал 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап Қазақстанның шетелдегі мекемелері шетел азаматтарына ЖСН рәсімдеуді тоқтатады.
Сонымен бірге, уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстанға келмей-ақ онлайн форматта бірқатар мемлекеттік қызметтер мен сервистерді алуға мүмкіндік беретін eResidency бағдарламасын іске қосқаны атап өтілген. Бағдарлама аясында ЖСН қамтылған цифрлық ID-карта алу да қарастырылған.
Елшіліктің түсіндіруінше, бұл бастама шетелдіктерге Қазақстанда ресми цифрлық мәртебе рәсімдеп, елдің бизнес мүмкіндіктері мен онлайн сервистерін пайдалануға жол ашады.
eResidency бағдарламасы арқылы мыналарға қол жеткізуге болады:
- ЖСН көрсетілген цифрлық ID-картаны алу;
- Қор нарықтарына, криптобиржаларға және қазақстандық нөмірі бар eSIM-ге қол жеткізу;
- Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) мен сақтандыру қызметтерін рәсімдеу;
- Қазақстандық карталарды пайдаланып, онлайн банк шоттарын ашу;
- Төлем қызметтеріне қатысты салықтық резиденттік пен эквайринг мүмкіндіктерін алу.