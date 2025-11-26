Жылыжай жаңа мүмкіндік берді

Аядай ауылда, алақандай аулада кәсіп бастап, еңбектің көрігін қыздырғандар – Дәурен Абдірасиловтің отбасы. BAQ.KZ тілшісі жылыжай шаруашылығынан несібесін тапқан отбасымен жүзесіп қайтты.
Жамбыл облысы ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіретін республикадағы аграрлы аймақтың бірі. Соның ішінде Жамбыл ауданында биыл "Жаңа бизнес-идеяларды іске асыру" жобасы аясында 400 АЕК мөлшеріндегі мемлекеттік грант 90 азаматқа бөлініп, жалпы қаржы көлемі 141 млн 552 мың теңгені құрады. Грант алғандардың қатарында жиырма бір мүгедектігі бар азамат, үш асыраушысынан айырылған, елу жеті көпбалалы отбасы, тоғыз мүгедек бала бағып отырған ата-ана бар. Берілген қаржы түрлі саладағы жобаларды қолдауға бағытталды. Мәселен, ағымдағы жылы мемлекеттік бағдарламаға қол жеткізгендердің 72-і мал шаруашылығына, ат әбзелдерін жасауға – 1 адам, балық өсіруге – 1 адам, дәнекерлеу және жиһаз цехтарына – 3 адам, тігін мен кондитерлік өндірісте – 6 адам, жылыжай шаруашылығына – 2 адам, сондай-ақ асхана, фастфуд, шаштараз, полиграфия секілді салаларға басымдық берген.
Сол грант алушылардың бірі – көпбалалы әке, еңбекқор азамат Дәурен Абдірасилов. Ол грантты көктемде алып, 1 млн 580 мың теңгені толықтай жылыжай салуға бағыттаған. Бұған дейін жұмыссыз болған жұбайы да бүгінде толыққанды серіктес. Екеуі бірге бизнес-жоспар жасап, арнайы оқыту курстарынан өтіп, кәсібін сауатты бастауға кіріскен. 200 шаршы метр аумақта бой көтерген жылыжайда қазір тамшылатып суару әдісімен қияр өсіріліп жатыр. Бұл – суды үнемдейтін, өнімділікті арттыратын заманауи тәсіл. Ауа райы жылы күндері жылыжай табиғи жылумен сақталса, түнде ғана от жағылады. Температура 20–25 градус, кейде 30 градусқа дейін тұрақтандырылып отырады. Дәурен Абдірасилов отбасының бүгінгі қарбалас тірлігі өзі секілді талай жанға үлгі боларлықтай. Таң ата жылыжай ішіндегі температураны тексеруден басталатын жұмыс күнінің әр минутында жауапкершілік пен еңбек бар. Ол мұны кәсіп емес – балаларының болашағына арналған инвестиция деп біледі.
Әуелі қорықтым. Бастапқыда "шығынды өтей аламын ба?" деген ой болды. Бірақ грант алған соң жауапкершілік артты. Арнайы оқытылған курстар бізге көп көмектесті. Әсіресе, жоспар құру, қаржы айналымын түсіну, табыс пен шығынды алдын ала болжау секілді білімдер біз үшін жаңа дүние болды. Қияр өсіру оңай көрінгенімен, техникасы да, тәртібі де бар. Ауылда бәрі біледі деген түсінік дұрыс емес. Әрбір градус, әрбір литр су – өнімнің сапасына әсер етеді. Жұмыстың бәрін отбасымызбен бірге атқарамыз. Балалар да қолғабыс етеді. Алғашқы өнімді желтоқсанда аламыз деп жоспарлап отырмыз, – дейді Дәурен.
Оның сөзінше, отбасы мүшелерінің түгел атсалысуы – басты күш. Үшеуі де, төртеуі де жұмыстың бір бөлігіне жауапты. Бірі көшет баптайды, бірі түптеу жұмысымен айналысады, енді бірі суару жүйесін бақылайды. Отбасылық кәсіптің болашағына сенім мол. Әзірге әр маусымда 1,5 тоннаға дейін қияр жинау жоспарланып отыр. Алдағы мақсат – екінші жылыжай салу және газдандыру жүйесін енгізу.
Жылыжайды толық газға көшірсек, шығын азаяды, өнім көлемі артады. Екінші жылыжай салуға да ниет бар. Қасиетті еңбек – бала-шағаның болашағы үшін жасалып жатқан іс, – дейді көпбалалы әке.
Аудандық “Мансап орталығының” мәліметінше, грант алған 90 азаматтың бәрі өз жобаларын іске асырып, өңір экономикасына үлес қоса бастады. Жобалардың көпшілігі ауыл шаруашылығына бағытталғанымен, қолөнер, қызмет көрсету, тамақтандыру, өндіріс салалары да белсенді дамуда. Мамандардың айтуынша, гранттар аудандағы өзін-өзі жұмыспен қамту көрсеткішін төмендетуге, жаңа кәсіпкерлер легін қалыптастыруға, әсіресе көпбалалы және әлеуметтік осал отбасыларға нақты мүмкіндік беруге септігін тигізіп отыр.
“Мансап орталығының” директоры Алтай Стамқұлов бұл бастаманың әлеуметтік маңыздылығын ерекше атап өтті.
Мемлекеттік грант тек қаржылай көмек емес. Ол – адамдардың өзіне деген сенімін оятатын құрал. Дәурен секілді азаматтар бағдарлама мақсатымен толық үндесіп тұр. Біз үшін ең бағалысы – нәтижені көру. Бір отбасының табысты болуы – бүкіл ауылдың дамуына әсер етеді. Жаңа бизнес-идеяларды қолдау жалғаса береді. Бұл – Жамбыл ауданы үшін стратегиялық бағыт. Гранттар халықтың әлеуметтік осал топтарына беріледі, оларға атаулы әлеуметтік көмек, көпбалалы отбасыларға және оның жұбайына, асыраушысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік жәрдемақыларды алушылар, қонысаударушылар, қандастар, еңбекке қарсы көрсетілімдері жоқ мүгедектігі бар адамдар, мүгедектігі бар бала тәрбиелеп отырған адамдар және оның жұбайы жатады. Гранттар бір рет беріледі және нысаналы мақсаты бойынша мынадай мақсаттар үшін: қажетті еңбек құралдарын, мүкәммалды, технологиялық жабдықты, жануарларды, малды, құстарды, көшеттерді, бұталарды, тұқымдарды, көшеттерді сатып алу, коммерциялық жылжымайтын мүлік объектілерінің, сондай-ақ сауда объектілерінің, оның ішінде сауда объектілерінің аумағында бастапқы бизнесті өткізуге арналған үй-жайларды, оның ішінде сауда объектілерін жалдау ақысын төлеу жалға алуға, пайдалануға, сенімгерлік басқаруға беріледі. Үміткерлер өз бизнес-жобасын комиссия отырыстарында таныстырады. Бұл ретте комиссияның әрбір мүшесі бизнес-жоспарды бағалайды. Оның ішінде бизнес-идеяның бәсекеге қабілеттілігі, өткізу нарықтарының пысықталуы, бизнес-жобаның қаржылық өміршеңдігі, кәсіпкерлік дағдылардың деңгейі, жаңа жұмыс орындарын құру. Осылайша, грант беру туралы шешім комиссиялық түрде және үміткерлердің бизнес-жобаларының пысықталуын бағалаудың нақты өлшем шарттары негізінде қабылданады. Комиссия грант беру туралы шешім қабылдаған кезде грант алуға кандидат тиісті хабарламаны алған сәттен бастап 3 жұмыс күні ішінде Порталдағы банк деректемелері бар банк шотын ұсынады, ол "Еңбек нарығы" ААЖ-ға жіберіледі. Көрсетілген мерзімде банк шотын ұсынбаған грант алуға кандидатқа Комиссияның грант беру туралы бұрын алған шешіміне қарамастан грант берілмейді. Грант алушы грант алған күннен бастап 12 ай ішінде, бизнесті кеңейтуге бағытталған шараларды қоспағанда, жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шараларына қатысуға жіберілмейді. Бизнес жобаны іске асырудың нысаналы пайдаланылуын грант алушы Порталда растайтын құжаттарды ұсыну арқылы он екі ай ішінде тоқсан сайын растайды, – деді орталық басшысы.
Дәурен Абдірасиловтың отбасы – мемлекеттік гранттың шынайы нәтижесін көрсеткен мысалдардың бірі. Қолға тиген қаржы дұрыс жоспарланып, адал еңбектің арқасында тиімді іске асса, әр отбасы кәсіпкер бола алады. Жамбыл ауданында бастау алған мұндай жобалар ауылдағы тұрақты табыстың, жаңа жұмыс орындарының және экономикалық өсудің алғышартына айналып келеді.
Елімізде халықты жұмыспен қамтып, әл-ауқатын арттыруға бағытталған ұлттық жобалар жүзеге асуда. Алайда екі қолға бір күрек іздеген тұрғындардың көпшілігі оның талап-тәртібі мен шарттары жөнінде біле бермейді. Өтеусіз мемлекеттік гранттар беру жобасы халықтың осал топтары өз ісін дөңгелетіп, өздерін де, өзгені де тұрақты жұмыспен қамтуға жасалған үлкен мүмкіндік. Атап өтерлігі, грант көлемі 400 АЕК-ті құрайды. Мұны әр қатысушы тек бір рет қана алады. Бұл гранттарды иелену құқығы атаулы әлеуметтік көмек алушылар (АӘК), көпбалалы отбасылар, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақы алушылар, өңіраралық қоныс аударушылар, қандастар, еңбекке қарсы көрсетілімдері жоқ мүгедектігі бар адамдар және мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отырған жандарға беріледі.
Ескере кететін жайт, грант-тарға ие болу үшін үміткер міндетті түрде «Бастау бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік негіздерін оқып, сертификат алуы тиіс. Бұл құжат 3 жылға дейін жарамды екенін айта кеткен жөн. Гранттар алу үшін өтініштерді қабылдау лектер бойынша жүзеге асырылады. Порталда өтініштерді қабылдау мерзімі әр лекте 10 жұмыс күнін құрайды. Рәсімдердің ашықтығын қамтамасыз ету, адами факторды азайту, өтініш берушілерге ыңғайлы болу үшін гранттар берудің бүкіл процесі электрондық форматқа ауыстырылды. Грант алуға өтінімдерді қабылдау бірыңғай терезе – «Business.enbek.kz» порталы арқылы жүзеге асырылады. Интернетке немесе компьютерге қолжетімділік болмаған жағдайда, халықты жұмыспен қамту орталықтарының және барлық ауылдық округ әкімдіктерінің өзіне-өзі қызмет көрсету аймақтарында, халыққа қызмет көрсету орталықтарында өтінім беруге болады.