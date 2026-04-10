Жылдың ең айтулы жаңалығы: Мемлекет басшысы бір жобаны ерекше атап өтті
Мемлекет басшысы жылдың ең айтулы ғылыми жаңалығына тоқталды.
Мемлекет басшысы еліміз үшін қолданбалы ғылымды дамыту – аса маңызды міндет екенін айтты, деп хабарлайды BAQ.KZ Ақордаға сілтеме жасап.
Осы бағыттағы жобалардың саны көбейді. Бұл – өте жақсы үрдіс. Әсіресе, университеттердің технологиялық даму орталығы ретінде қалыптасып жатқанын атап өту қажет. Мысалы, былтыр University Medical Center мекемесіне қарасты Жүрек орталығының дәрігерлері ALEM (Astana Life Ex-situ Machine) деп аталатын инновациялық медициналық құрылғы ойлап тапты. Мұны өткен жылдың ең айтулы ғылыми жаңалығы деп айтуға болады, - деді Президент.
Осы құрылғы донорлық ағзалардың өміршеңдігін 24 сағаттан астам уақыт сақтауға мүмкіндік беретініне тоқталды.
Мұндай бірегей жаңалықтар қазақ ғылымының әлеуеті, жалпы еліміздің даму деңгейі жоғары екенін көрсетеді. Дегенмен ғылым саласында шешілмеген түйткілдер де аз емес. Мен наурыз айында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде болғанымды білесіздер. Сол жерде ғалымдармен арнайы кездесіп, біраз мәселеге тоқталдым. Әсіресе, ғылымды қаржыландыру жұмысын ретке келтіріп, қатаң бақылауға алу қажеттігі туралы айттым. Басты мақсат қаржыны игеру емес, қоғамға пайдасы тиетін жобаларды жүзеге асыру болуға тиіс, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Еске салайық, бүгін Ақордада Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ғалымдарды Ғылым қызметкерлері күнімен құттықтады.
