Бизнес бастауға 1,7 млн теңге: Биыл мемлекеттік грант кімдерге беріледі?
Қазақстанда 140 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты.
2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша Қазақстанда жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларымен 101 мың 300 адам қамтылып, 140 мың 800 азамат жұмысқа орналастырылды. Бұл туралы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау саласындағы мемлекеттік бағдарламалар аясында белгілі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Елімізде халықты тұрақты жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандарды даярлау бағытындағы жұмыстар жалғасып жатыр. Аталған шаралар өңірлік жұмыспен қамту карталары, ұлттық жобалар және мемлекеттік бағдарламалар аясында жүзеге асырылуда.
Жұмыспен қамту шараларының негізгі бағыттарының бірі – субсидияланатын жұмыс орындарын ұйымдастыру. Бүгінде мұндай жұмыс орындарына 50,6 мың адам жолданған. Оның ішінде:
- 37,6 мың адам – қоғамдық жұмыстарға;
- 5,4 мың адам – әлеуметтік жұмыс орындарына;
- 2,7 мың жас маман – жастар практикасына;
- 4,9 мың адам – «Күміс жас» жобасы аясында жұмысқа орналастырылған.
Сонымен қатар жұмыссыз азаматтардың жаңа дағдыларды меңгеруіне және біліктілігін арттыруға ерекше көңіл бөлініп отыр. Жыл басынан бері 31,7 мың адам онлайн оқумен қамтылса, олардың 25,1 мыңы оқу курстарын аяқтап, сертификат алған.
Кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған «Бастау Бизнес» жобасы да жалғасуда. Бағдарлама аясында 16,9 мың азамат кәсіпкерлік негіздеріне оқытылып, 7,3 мың адам оқуын сәтті аяқтаған.
Ал жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес кадр даярлау мақсатында 2 119 адам кәсіптік оқуға жіберілді. Бұл шаралар өңірлік еңбек нарығының қажеттілігіне сай мамандар даярлауға мүмкіндік береді.
Мансап орталықтары арқылы жүргізілетін кәсіптік бағдар беру жұмыстары да қарқын алған. Әлеуметтік кәсіптік бағдарлау және консультациялық қызметтерді 142,8 мың адам алған. Мамандардың айтуынша, бұл азаматтардың еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді.
Ресми мәліметке сәйкес, 2026 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша жұмысқа орналастырылған 140,8 мың адамның:
- 50,6 мыңы – жұмыспен қамтудың белсенді шаралары арқылы;
- 48,3 мыңы – Электрондық еңбек биржасындағы бос жұмыс орындарына;
- 40 мыңы – Мемлекет басшысының «10 мың тұрғынға 100 жұмыс орны» бастамасы аясында;
- 1,9 мыңы – орталық мемлекеттік органдар жүзеге асырып жатқан жобалар шеңберінде жұмыс тапқан.
Бұдан бөлек, 2026 жылы әлеуметтік осал санаттағы азаматтарды қолдау мақсатында жаңа бизнес-бастамаларға арналған мемлекеттік гранттар беру жалғасады. Биыл 400 АЕК-ке дейінгі, яғни 1 млн 730 мың теңге көлеміндегі 9 мың грант беру жоспарланып отыр.
