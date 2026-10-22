Жұмада еліміздің 15 өңірінде дауылды ескерту жарияланды
Жетісу облысының таулы аудандарында кей уақыттарда қатты қар жауады, ал облыстың шығысында, таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, Алакөл көлдері ауданында екпіні 23-28 м/с, күндіз кей уақыттарда 30 м/с және одан асады деп болжанады. Түнде 1-6 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың шығысында төтенше өрт қаупі, облыстың оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Талдықорғанда 23 қазанда түнде 1-3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі.
Алматы облысының оңтүстігінде жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, облыстың таулы аудандарында кей уақыттарда қар жауады, ал облыстың оңтүстігінде, таулы аудандарында кей уақыттарда тұман түседі деп күтіледі. Облыстың шығысында, таулы аудандарында солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 18-23 м/с. Түнде облыстың солтүстігінде 3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында жоғары өрт қаупі сақталады. Алматыда 23 қазанда түнде жауын-шашын (жаңбыр, сулы қар) болып, тұман түседі деп күтіледі. Солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 18-23 м/с.
Қарағанды облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады, ал түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Таңертең және күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15 м/с. Облыстың батысында төтенше өрт қаупі сақталады. Қарағандыда 23 қазанда кей уақыттарда жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады деп күтіледі.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының солтүстігінде, шығысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Жезқазғанда 23 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Қостанай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түнде Солтүстік Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады, ал облыстың батысында тұман түседі деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан, батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Петропавлда 23 қазанда түнде солтүстік-батыстан, батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Абай облысында жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында бұрқасын соғады, ал түнде және таңертең облыстың оңтүстігінде тұман түседі деп болжанады. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Семейде 23 қазанда жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Бұрқасын жүріп, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды.
Шығыс Қазақстан облысында жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады, ал облыстың солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында қалың қар түседі деп күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында, таулы аудандарында бұрқасын соғады, облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде батыстан, солтүстік-батыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Өскеменде 23 қазанда жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады деп күтіледі. Бұрқасын соғып, таңертең және күндіз батыстан, солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды.
Күндіз Маңғыстау облысының солтүстігінде шаңды дауыл соғады деп күтіледі. Күндіз облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с қамтиды. Облыс бойынша жоғары өрт қаупі, облыстың орталығында төтенше өрт қаупі сақталады. Ақтауда 23 қазанда жоғары өрт қаупі күтіледі.
Павлодар облысында жауын-шашын (көбінесе қар), облыстың батысында, оңтүстігінде, орталығында көктайғақ болады деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түсетіні де болжанады. Күндіз облыстың батысында, оңтүстігінде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Павлодарда 23 қазанда жауын-шашын (көбінесе қар), көктайғақ болады деп күтіледі.
Батыс Қазақстан облысының батысында, оңтүстігінде, шығысында жоғары өрт қаупі сақталады.
Жамбыл облысының таулы аудандарында тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың таулы аудандарында, күндіз облыстың оңтүстік-батысында, солтүстік-шығысында, таулы аудандарында солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с. Түнде облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында 3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Таразда 23 қазанда күндіз солтүстік-шығыстан жел соғады, екпіні - 15-20 м/с.
Атырау облысында төтенше өрт қаупі сақталады. Атырауда 23 қазанда төтенше өрт қаупі сақталады.
Ақмола облысының батысында, солтүстігінде тұман түседі деп күтіледі. Түнде облыстың солтүстігінде, шығысында солтүстік-батыстан, солтүстіктен жел соғады, екпіні - 15-18 м/с. Көкшетауда 23 қазанда түнде солтүстік-батыстан соққан желдің екпіні 15-18 м/с құрайды.
Күндіз Қызылорда облысының солтүстігінде, шығысында, орталығында шаңды дауыл соғады деп күтіледі. Түнде және күндіз облыстың шығысында солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с, кей тұстарда 25 м/с дейін жетеді. Түнде облыстың солтүстігінде, орталығында 3 градус суық болып, үсік жүреді деп күтіледі. Облыс бойынша төтенше өрт қаупі, облыстың солтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады. Қызылордада 23 қазанда күндіз шаңды дауыл соғады, солтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні 15-20 м/с құрайды. Төтенше өрт қаупі сақталады.
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