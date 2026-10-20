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Жолаушыларды ЖИ көмегімен тексеру: Астана әуежайында жаңа жүйе енгізілмек

20 Қазан 2026, 10:47
АВТОР
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khabar.kz 20 Қазан 2026, 10:47
20 Қазан 2026, 10:47
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Фото: khabar.kz

Астана халықаралық әуежайында жолаушыларды бет-әлпеті арқылы танып, жеке басын автоматты түрде анықтайтын жасанды интеллект жүйесін енгізу жоспарланып отыр. Бұл туралы Көлік министрлігі әзірлеген нормативтік-құқықтық акт жобасында айтылған.

Ведомствоның мәліметінше, жаңа технология әуежайдағы қауіпсіздік деңгейін арттырып, жолаушыларға қызмет көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жүйе ұшу алдындағы тексеру рәсімдерін жеделдетіп, терминалдардағы кезекті азайтуға бағытталған.

Жаңа жүйе процестерді автоматтандыру арқылы жолаушылардың қажетті тексеру кезеңдерінен жылдамырақ өтуіне жағдай жасайды деп күтілуде.

Айта кетейік, нормативтік-құқықтық актінің жобасы «Ашық НҚА» порталында жарияланған. Құжатты қоғамдық талқылау 2026 жылғы 4 қарашаға дейін жалғасады.

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